Клуб італійської Серії А "Кальярі" підписав контракт з 18-річним українцем

Клуб італійської Серії А «Кальярі» підписав контракт з українським захисником Іллею Брюховим, повідомляє офіційний сайт команди.

18-річний футболіст з весни поточного року перебував у розташуванні молодіжної команди «Кальярі», однак не міг стати повноправним гравцем через бюрократичні зволікання.

В Україні Брюхов грав у молодіжних командах донецьких «Олімпіка» і «Шахтаря», а також «Кременя» (Кременчук). Після початку бойових дій на Донбасі футболіст переїхав до Італії, де і отримав вид на проживання.

«Кальярі» отримав дозвіл від місцевої Федерації футболу на те, щоб не вважати Брюхова легіонером.

"Кальярі" є середняком італійського чемпіонату - 11 місце в турнірній таблиці з 20 команд. У 12 матчах команда набрала 16 очок - 5 перемог, 1 нічия, 6 поразок. Відставання від лідера "Ювентусу" з Турину складає 14 балів.