"Барселона" стала другим клубом світу за розміром спонсорського контракту

Іспанська "Барселона" стала другим футбольним клубом світу за розміром контракту з титульним спонсором, повідомляє AS.

Це сталося після того, як каталонці підписали контракт з японською фірмою Rakuten, що займається інтернет-продажами. Договір підписаний на п'ять років, протягом яких клуб буде щорічно отримувати 55 мільйонів євро, плюс можливі бонуси за успіхи в чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів.

Таким чином, тепер "Барселону" за величиною контракту з титульним спонсором випереджає лише "Манчестер Юнайтед", який два роки тому уклав контракт з Chevrolet і тепер отримує 71 мільйон євро на сезон.

Далі в Топ-10 слідують "Челсі" (55 млн, Yokohama Tyres), "Арсенал" (40 млн, Fly Emirates), "Баварія" (33 млн, Telekom), "Реал" (32 млн, Fly Emirates), ПСЖ (28 млн, Fly Emirates), "Манчестер Сіті" (27 млн, Etihad Airways), "Ліверпуль" (27 млн, Standard Chartered) і "Тоттенхем" (21 млн, AIA).

Нагадаємо, вчора іспанські ЗМІ повідомляли, що "Барселона" має намір провести переговори з капітаном "Шахтаря" Даріо Срною про перехід в іспанський клуб.