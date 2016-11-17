Мілевський вимагає у київського "Динамо" 1,4 мільйона доларів

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський подав скаргу у Федерацію футболу України київське "Динамо" з вимогою виплатити йому заборгованість по зарплаті. Про це повідомляє Tribuna.ua.

Колишній форвард команди, який виступав за "Динамо" в 2002-2013 роках, хоче отримати від київського клубу 1,4 мільйона доларів.

Ймовірно, мова йде про гроші, який Мілевський недоотримав за останнім контрактом. Як раніше зізнавався президент "Динамо" Ігор Суркіс, тоді він справді перестав платити футболістові зарплату, але робив це через те, що форвард не відвідував тренування.

"Останні місяці Мілевський не отримував зарплату, тому що не відвідував тренування. А людина, яка не з'являється на свою роботу, не може отримувати свою зарплату.

Якщо Мілевський збирається отримати якусь компенсацію від "Динамо", у нього є право звернутися у відповідні інстанції. А я звернуся з зустрічним позовом, і побачимо, хто з нас винен - я йому чи він мені", - говорив Суркіс в інтерв'ю виданню "Український футбол" у вересні 2013 року.

Нагадаємо, восени 2016 року Мілевський став гравцем російського клубу другого дивізіону "Тосно".