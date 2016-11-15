Барселона готова йти Мессі на поступки заради продовження контракту — ЗМІ

Барселона має намір залишити за форвардом Ліонелем Мессі останнє слово у питанні продовження контракту, повідомляє SportArena з посиланням на іспанську Marca.

Барселона і далі буде намагатися робити все максимально можливе для того, щоб Ліонель залишився в клубі довше, ніж до 2018 року. І в даному випадку мова йде не тільки про астрономічну зарплату в 50 мільйонів євро в рік, але і в умовах гри і знаходження аргентинця в каталонській команді.

У поточному сезоні на рахунку 29-річного форварда 16 голів у 14 матчах за команду у всіх турнірах.

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У понеділок стало відомо, що аргентинець не горить бажанням продовжувати договір з блаугранас, про що він вже нібито повідомив керівництво клубу. Крім цього ЗМІ написали, що після завершення терміну контракту, в 2018 році, Лео може перейти в Манчестер Сіті, щоб возз'єднатися з колишнім головним тренером каталонців Пепом Гвардіолою.

Дана позиція зірки не здивувала представників клубу. Більше того, вони приймають її і готові продовжувати робити все для того, щоб у підсумку Мессі все ж вирішив продовжити контракт з Барселоною.

Для цього вони вже підписали нові контракти з Хав'єром Маскерано і Неймаром, а також працюють над пролонгацією угод з Серхі Роберто, Луїсом Суаресом і Марк-Андре тер Штегеном. Всі ці кроки робляться не тільки, щоб зберегти кістяк складу, але й заради того, щоб продемонструвати наявність умов для продовження виступів на високому рівні для Мессі.

Один вчинок з тих, що зробив клуб, все ж засмутив аргентинця. Дані Алвес був відпущений в "Ювентус" на правах вільного агента і це стало сумною подією для Лео, оскільки він високо оцінював гру бразильця.