Харківські вболівальники заслуговують побачити якісний футбол - Ярмоленко

Провідний футболіст збірної України Андрій Ярмоленко хоче порадувати уболівальників команди в останньому матчі року, повідомляє ТСН Проспорт.

"Незважаючи на той факт, що це буде товариська зустріч, ми знаємо, який ажіотаж навколо цього матчу в Харкові. Впевнений, що на цей поєдинок прийде багато вболівальників, яких ми хочемо порадувати хорошою грою. Отож, ми з усією серйозністю підходимо до цього протистояння.

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Крім того, що нам потрібно продемонструвати хороший футбол, результат цієї зустрічі також дуже важливий. Ті вболівальники, які прийдуть сьогодні на стадіон у Харкові, заслуговують побачити якісний футбол. Ми постараємося порадувати їх перемогою", - заявив Ярмоленко.

Як повідомляв УНІАН, зустріч команд України та Сербії відбудеться сьогодні в Харкові, о 21:00.