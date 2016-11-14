Образ Андрія Шевченка склали з віршів Кобзаря
16:28, 14 листопада 2016Футбол
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Портрет зображено на вирізаних з паперу надрукованих віршах великого Кобзаря.
Портрет символізує поєднання епох української свідомості та культури / facebook.com
Харківський художник Павло Ніфонов створив оригінальну інсталяцію з зображенням головного тренера збірної України Андрія Шевченка.
На вирізаних з паперу надрукованих віршах великого Кобзаря мистець зобразив портрет тренера, що символізує поєднання епох української свідомості та культури.
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Картину урочисто вручили Шевченкові на заміській базі збірної України в Харкові, спортивному клубі Суперіор.
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Харкові відбудеться товариський матч національних збірних України та Сербії. Початок зустрічі на стадіоні "Металіст" о 21.00.
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