Образ Андрія Шевченка склали з віршів Кобзаря

Харківський художник Павло Ніфонов створив оригінальну інсталяцію з зображенням головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

На вирізаних з паперу надрукованих віршах великого Кобзаря мистець зобразив портрет тренера, що символізує поєднання епох української свідомості та культури.

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Картину урочисто вручили Шевченкові на заміській базі збірної України в Харкові, спортивному клубі Суперіор.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Харкові відбудеться товариський матч національних збірних України та Сербії. Початок зустрічі на стадіоні "Металіст" о 21.00.