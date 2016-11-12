Коноплянка вийде в стартовому складі збірної України на матч з Фінляндією

Стали відомі стартові склади матчу між збірними України та Фінляндії у відбірковому турнірі до чемпіонату світу з футболу 2018 року.

У складі збірної України на поле вийде Євген Коноплянка, який міг пропустити гру через пошкодження.

Читайте такожБукмекери вважають збірну України фаворитом у матчі з ФінляндієюУкраїна: 1. Андрій Пятов, 2. Богдан Бутко, 5. Олександр Кучер, 20. Ярослав Ракицький, 4. Едуард Соболь, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 21. Олександр Зінченко, 9. Віктор Коваленко, 10. Євген Коноплянка, 22. Артем Кравець.

Фінляндія: 1. Лукас Градецкі, 13 Карі Аркивуо, 3. Саулі Вяйсянен, 2. Паулус Араюурі, 4. Йоона Тойвіо, 2. Юка Райтала, 6. Александр Рінг, 16. Сакарі Маттіла, 15. Маркус Халсті, 7. Робін Лод, 10. Теему Пуккі.

Нагадаємо, матч Україна - Фінляндія відбудеться сьогодні на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу - 21:45.