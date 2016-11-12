Новообраний президент УЄФА запевнив Порошенка у незмінній позиції щодо Криму
Новообраний президент УЄФА Александер Чеферін заявляє про незмінність позиції УЄФА щодо заборони проведення офіційних футбольних змагань в окупованому Росією Криму.
Про це він сказав під час зустрічі президента України Петра Порошенко з делегацією УЄФА сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Зазначається, що Порошенко привітав Чеферіна з нещодавнім обранням на посаду президента УЄФА.
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«Глава держави відзначив принципову позицію УЄФА щодо заборони проведення офіційних футбольних змагань в окупованому Росією Криму та закликав президента УЄФА дотримуватись її надалі. Александер Чеферін запевнив, що ця позиція УЄФА щодо Криму буде незмінною, - йдеться в повідомленні.
Крім того, президент УЄФА привітав Україну із запланованим на 2018 рік проведенням фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві. Він висловив впевненість у тому, що це футбольне свято стане найкращим подарунком цінителям футболу та українським вболівальникам.