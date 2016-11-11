У Санкт-Петербурзі при будівництві стадіону до ЧС-2018 виник черговий конфуз

На будівництві стадіону "Крестовський" в Санкт-Петербурзі, який має прийняти матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, виник черговий конфуз, пише "Нова газета".

Влада міста витратила 10 мільярдів рублів (близько 160 мільйонів доларів) на будівництво футбольного поля, яке можна закочувати і викочувати. Однак комісія ФІФА з'ясувала, що вібрації на ньому перевищують допустимий рівень, і в такому вигляді воно непридатне для офіційних матчів.

Відповідно, проводити матчі ЧС-2018 або Кубка конфедерацій 2017 року на цьому полі неможливо.

Як зазначає агентство "Регнум", щоб провести заплановані матчі під егідою ФІФА в Санкт-Петербурзі в 2017-2018 роках, доведеться практично назавжди прибрати викочувальне поле з чаші стадіону і терміново зайнятися створенням традиційного футбольного газону.

Нагадаємо, стадіон на Крестовському острові повинен бути зданий в експлуатацію до кінця грудня 2016 року. Спочатку планувалося, що на ньому можна буде проводити матчі ще в 2009 році, але закінчення будівництва переносилося кілька разів.

"Крестовський" стане одним з найдорожчих стадіонів у світі, його офіційна вартість складає 43,8 мільярда рублів (близько 690 мільйонів доларів).