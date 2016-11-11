Президент УЄФА прибув з візитом до Києва

Президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін прибув з візитом до Києва, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Під час перебування у Києві президент УЄФА планує оглянути місце проведення фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2017/2018 років – НСК «Олімпійський», обговорити із президентом ФФУ Андрієм Павелком актуальні питання розвитку дитячо-юнацького футболу в країні, а також зустрітися в Адміністрації Президента України та Кабінеті міністрів України з першими особами держави.

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12 листопада делегація УЄФА та ФФУ вирушить до Одеси для перегляду кваліфікаційного матчу чемпіонату світу 2018 року між національними збірними командами України та Фінляндії.

Очільник УЄФА завітав до столиці України у складі офіційної делегації організації, до складу якої також увійшли голова Департаменту з питань національних асоціацій Зоран Лаковіч, голова Виконавчої служби Кевін Лямур та голова Служби президента Лука Зайц.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Фінляндія відбудеться 12 листопада на стадіоні «Чорноморець» о 21:45.