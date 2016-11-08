Квитки на матч "Зорі" проти "Манчестер Юнайтед" коштуватимуть від 120 грн

Сьогодні стартував продаж квитків на матч Ліги Європи між луганською "Зорею" і "Манчестер Юнайтед", який відбудеться 8 грудня в Одесі, повідомляє офіційний сайт "Зорі".

Читайте також"Чорноморець" і "Зоря" завершили матч чемпіонату без голівВартість квитків становить від 120 до 800 гривень. Примітно, що найдешевші квитки на гру "Зорі" проти голандського "Фейєноорда" коштували 90 гривень.

Нагадаємо, матч "Зоря" - "Манчестер Юнайтед" пройде в рамках 6-го туру групового турніру Ліги Європи. Перед цим "Зоря" зіграє виїзний матч турніру проти турецького "Фенербахче".