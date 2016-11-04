Шевченко оголосить склад збірної України у неділю ввечері

У зв’язку зі значною кількістю гравців, котрі раніше отримали ушкодження і зараз проходять період відновлення, головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосить список футболістів, викликаних на найближчий збір, після завершення 14-го туру чемпіонату України, повідомляє прес-служба команди.

Зокрема, Шевченко зазначив: "Зараз у футбольному сезоні напружений період: закінчення року, клуби проводять багато матчів у різних турнірах. Як наслідок, багато кандидатів до збірної України зазнали ушкоджень, Саме зараз я очікую інформацію від лікарів провідних українських клубів щодо можливості відновлення окремих гравців. Ці обставини напряму впливають на вибір виконавців на ключових позиціях. Лише отримавши вердикт від медиків, я зможу сформувати остаточний список на цей збір".

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Таким чином, склад збірної буде оголошено у неділю ввечері, після заключних матчів туру.

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе у листопад два матчі - відбіркову гру ЧС-2018 проти команди Фінляндії (12 листопада в Одесі), а також товариську зустріч проти команди Сербії (15 листопада у Харкові).