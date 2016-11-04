Фонсека після перемоги над "Гентом": Гравці "Шахтаря" довели, що вони не егоїсти
Головний тренер "гірників" резюмував результат переможного матчу проти бельгійського "Гента".
Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека поділився враженнями від перемоги своєї команди над "Гентом" (5:3) в 4-му турі Ліги Європи. Слова наставника "гірників" наводить Sport Arena.
"Сьогодні був хороший футбольний матч. Я впевнений, що всі, хто були на стадіоні, залишилися задоволені такою кількістю голів, атмосфера була фантастичною. Якщо говорити про гру, то ми зустрілися з дуже хорошою командою, яка на своєму стадіоні жодного разу не тільки не програвала, але навіть не грала внічию", - підкреслив Фонсека на післяматчевій прес-конференції.
"Ми почали матч з пропущеного гола. Звичайно, було неприємно пропускати на перших секундах, але в підсумку ми провели чудовий поєдинок. Неприємно було пропускати в кінці два м'ячі, але все одно це була чудова гра. Гравці "Шахтаря" довели, що вони - не егоїсти. Не важливо, хто забиває. Важливо, що створюються моменти, у нас було їх більше. Ми добре проявили себе в атаці, і це не може не радувати", - заявив тренер "Шахтаря".
Результат матчу в Бельгії дозволив "Шахтарю" не тільки достроково вийти в плей-офф Ліги Європи, але й гарантувати собі перше місце в групі. На думку Фонсеки, це перевага для донецької команди.
"Перше місце в групі – перевага для нас. Є можливість проводити ротацію, давати хлопцям відпочивати через величезну кількість матчів. Але на кожну гру ми виходимо з думками про перемогу. Так буде й надалі", - наголосив тренер.
Нагадаємо, сьогодні донецький "Шахтар" переміг бельгійський "Гент" у матчі Ліги Європи з рахунком 5:3.