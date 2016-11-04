Фонсека після перемоги над "Гентом": Гравці "Шахтаря" довели, що вони не егоїсти

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека поділився враженнями від перемоги своєї команди над "Гентом" (5:3) в 4-му турі Ліги Європи. Слова наставника "гірників" наводить Sport Arena.

"Сьогодні був хороший футбольний матч. Я впевнений, що всі, хто були на стадіоні, залишилися задоволені такою кількістю голів, атмосфера була фантастичною. Якщо говорити про гру, то ми зустрілися з дуже хорошою командою, яка на своєму стадіоні жодного разу не тільки не програвала, але навіть не грала внічию", - підкреслив Фонсека на післяматчевій прес-конференції.

"Ми почали матч з пропущеного гола. Звичайно, було неприємно пропускати на перших секундах, але в підсумку ми провели чудовий поєдинок. Неприємно було пропускати в кінці два м'ячі, але все одно це була чудова гра. Гравці "Шахтаря" довели, що вони - не егоїсти. Не важливо, хто забиває. Важливо, що створюються моменти, у нас було їх більше. Ми добре проявили себе в атаці, і це не може не радувати", - заявив тренер "Шахтаря".

Результат матчу в Бельгії дозволив "Шахтарю" не тільки достроково вийти в плей-офф Ліги Європи, але й гарантувати собі перше місце в групі. На думку Фонсеки, це перевага для донецької команди.

"Перше місце в групі – перевага для нас. Є можливість проводити ротацію, давати хлопцям відпочивати через величезну кількість матчів. Але на кожну гру ми виходимо з думками про перемогу. Так буде й надалі", - наголосив тренер.

Нагадаємо, сьогодні донецький "Шахтар" переміг бельгійський "Гент" у матчі Ліги Європи з рахунком 5:3.