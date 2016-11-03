"Зоря" зіграла внічию з "Феєноордом" у матчі Ліги Європи

В Одесі завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймала голландський "Фейеноорд" і зуміла звести матч внічию 1:1.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці першого тайму.

Гості набагато активніше розпочали матч і вже на 15-й хвилині перший гол забив Ніколас Йоргенсен. В атаці "Фейєноорда" Кейт підібрав м'яч біля лінії воріт "Зорі", зробив навіс на дальню штангу і Йоргенсен, вигравши верхову боротьбу, з близької відстані вразив ближній кут воріт.

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Втім, забивши гол гості помітно знизили активність і стали більше приділяти уваги грі в обороні. Цим скористалася "Зоря", яка перехопила перевагу і зуміла заробити пенальті в кінцівці тайму. Захисник голландської команди Ерік Боттегін отримав червону картку (другу жовту) за гру рукою. Рафаель Форстер невдало виконав пенальті, але воротар Джонс відбив м'яч прямо перед собою і Рафаель встиг добити його у сітку - 1:1.

Після перерви гра проходила в гострій боротьбі, але матч так і закінчився внічию.

У паралельній грі в Стамбулі турецький "Фенербахче" обіграв англійський "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

Таким чином, після 4-х турів в таблиці у "Фейєноорда" і "Фенербахче" по 7 очок, " МЮ " - 6, "Зорі" - 2.