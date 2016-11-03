Фонсека визначився зі стартовим складом "Шахтаря" на матч проти "Гента"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека визначився з 11 гравцями, які вийдуть на поле в основному складі команди на матч Ліги Європи проти бельгійського "Гента". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що в стартовому складі "гірників" знову з'явиться капітан команди Даріо Срна, а його конкурент Богдан Бутко розпочне гру з лави запасних.

Єдиним чистим нападником "Шахтаря" в цій грі стане аргентинець Факундо Феррейра. При цьому Дентіньо та Андрій Борячук залишилися в запасі.

Склад "Шахтаря" на гру виглядає так:

30. П'ятов, 44. Ярослав Ракицький, 5. Олександр Кучер, 31. Ісмаїлі, 33. Даріо Срна, 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 11. Марлос, 10. Бернард, 28. Тайсон, 19. Факундо Феррейра.

Склад "Гента":

1. Якоб Рінне, 23. Ларс Нільсен, 55. Рамі Гершон, 32. Томаш Фокет, 10. Ренато Нето, 19. Брехт Деягере, 44. Андерсон Есіти, 21. Нана Асаре, 27. Мозес Сімон, 7. Каліфа Кулібалі, 77. Даніель Мілічевіч.

Нагадаємо, матч "Гент" - "Шахтар" розпочнеться о 22:05 на стадине в Генті. У разі перемоги, донецька команда достроково гарантує собі потрапляння в 1/16 фіналу Ліги Європи.