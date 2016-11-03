В Одесі сталася бійка між футбольними фанатами

В Одесі, напередодні матчу Ліги Європи УЄФА "Зоря" - "Фейєноорд", сталася бійка між фанатами, повідомляє SportArena.

Фан-група "Фейєноорда", яка прибула в Україну разом з командою, як і планувала спочатку, висунулася на стадіон "Чорноморець" своїм маршем однією з центральних вулиць Одеси. Однак з провулків вибігли фанати "Чорноморця" і влаштували бійку з західноєвропейськими гостями. Під час сутички у хід йшли фаєри і пляшки. Ближче до арени зіткнення тривали з використанням каменів і навіть стільців з довколишніх офісів.

Поліція втрутилася і стабілізувала ситуацію. Далі до стадіону фанати "Фейєноорда" пішли в оточенні правоохоронців щоб уникнути поновлення протистояння.

Конфлікт між фанатами мав місце і перед першим домашнім матчем "Зорі" в Лізі Європи проти "Фенербахче" у вересні.

Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" — "Феєноорд" розпочався сьогодні, 3 листопада, о 20:00.