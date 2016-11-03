Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом матчу із бельгійським "Гентом"

Донецький "Шахтар" є фаворитом матчу 4-го туру Ліги Європи проти бельгійського "Гента". Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтами до 2,02, у той час як шанси на виграш "Гента" оцінюються до 4,02. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 3,68.

Читайте такожДонецький "Шахтар" відправився на матч з "Гентом" без Коваленко і СелезньоваГра 4-го туру групового турніру Ліги Європи між "Гентом" і "Шахтарем" відбудеться сьогодні, 3 листопада, на стадіоні в Генті. Початок зустрічі - 22:05.

На даний момент "Шахтар" посідає перше місце у своїй групі, набравши максимальну кількість очок у перших трьох матчах. Перемога "гірників" достроково виведе донеччан в плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, 20 жовтня "Шахтар" розгромив "Гент" на "Львів-Арені" з рахунком 5:0.