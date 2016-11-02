Донецький "Шахтар" прийме львівські "Карпати" в Харкові
16:02, 02 листопада 2016Футбол
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"Гірники" не захотіли проводити домашній матч з львів'янами у рідному для них місті.
"Шахтар" прийме "Карпати" в Харкові / ФК "Карпати"
Донецький "Шахтар" проведе домашній матч 15-го туру української Прем'єр-ліги проти львівських "Карпат" на харківському стадіоні "Металіст". Про це повідомляє офіційний сайт "Карпат".
Читайте такожДонецький "Шахтар" хоче проводити більше домашніх матчів у ХарковіВ офіс "Карпат" прийшов відповідні лист від "Шахтаря", в якому також була вказана дата і час проведення матчу - субота, 19 листопада, 17:00.
Нагадаємо, раніше "Шахтар" провів у Харкові домашній матч проти "Динамо". Тоді на стадіон "Металіст" прийшли 39 667 вболівальників.
Також нагадаємо, що 15 листопада в Харкові товариський матч проведе збірна України, суперником якої стане збірна Сербії.
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