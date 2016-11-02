Донецький "Шахтар" прийме львівські "Карпати" в Харкові

Донецький "Шахтар" проведе домашній матч 15-го туру української Прем'єр-ліги проти львівських "Карпат" на харківському стадіоні "Металіст". Про це повідомляє офіційний сайт "Карпат".

Читайте такожДонецький "Шахтар" хоче проводити більше домашніх матчів у ХарковіВ офіс "Карпат" прийшов відповідні лист від "Шахтаря", в якому також була вказана дата і час проведення матчу - субота, 19 листопада, 17:00.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" провів у Харкові домашній матч проти "Динамо". Тоді на стадіон "Металіст" прийшли 39 667 вболівальників.

Також нагадаємо, що 15 листопада в Харкові товариський матч проведе збірна України, суперником якої стане збірна Сербії.