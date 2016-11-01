Циганков замінив Ярмоленка в основі "Динамо" на матч з "Бенфікою"

Замість травмованого Андрія Ярмоленка в основному складі київського "Динамо" в матчі 4-го туру групового турніру Ліги Європи проти "Бенфіки" з'явиться 18-річний Віктор Циганков. Про це повідомляється на матч на офіційному сайті УЄФА.

Також в основному складі "Динамо" вийде захисник Євген Хачеріді, чий стан здоров'я викликало питання перед грою.

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Склад "Динамо": Артур Рудько, Микола Морозюк, Домагой Віда, Євген Хачеріді, Євген Макаренко, Сергій Рибалка, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Дерліс Гонсалес, Віктор Циганков, Мораєс.

Склад "Бенфіки": Едерсон, Нельсон Семеду, Луїзао, Віктор Линделеф, Алекс Гримальдо, Любомир Фейса, Піцци, Едуардо Сальвіо, Серви, Гонсало Гедеш, Костас Мітроглу.