Футбольний чемпіонат України встановив новий антирекорд за кількістю глядачів

Українська футбольна Прем'єр-ліга встановила нові антирекорди відвідуваності за підсумками 13-го туру чемпіонату, повідомляє Tribuna.ua.

Шість матчів туру відвідали 10 626 уболівальників, що є антирекордом сезону. Відповідно, в середньому на одну гру чемпіонату приходив 1771 глядач.

Читайте такожЗМІ назвали десятку найбільш відвідуваних футбольних чемпіонатів у світіТаким чином, середня відвідуваність чемпіонату скоротилася до 4 868 вболівальників на матчі. Цей показник став найнижчим за 25-річну історію проведення чемпіонатів України. Попередній антирекорд належав минулому сезону – 5020 вболівальників.

Також антирекорди відвідуваності оновили чотири клуби - донецький "Олімпік" (560 глядачів) і луганська "Зоря" (800), які проводять матчі в чужих містах, а також київське "Динамо" (5518) і полтавська "Ворскла" (560).

Матч у Полтаві "Ворскла" - "Олександрія" (2:2) відвідала найменша кількість вболівальників серед усіх ігор нинішнього сезону.