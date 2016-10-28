Ярмоленко отримав травму невдало колупнувши ногою землю - медслужба "Динамо"

Андрій Ярмоленко на одному з тренувань невдало колупнув ногою землю, і у нього стався рецидив старої травми – бічної зв'язки внутриколенного суглоба, повідомили офіційному клубному сайту в медичній службі ФК "Динамо" (Київ).

Заняття він відпрацював до кінця, а потім поскаржився. Була проведена діагностика і знайдена проблема – рецидив.

Медики вирішили не ризикувати, а провести необхідне лікування, для чого знадобиться 7-10 днів.

У "Динамо" уточнили, що участь Ярмоленко в наступному матчі Ліги чемпіонів проти «Бенфіки» поки залишається під питанням.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося що гравець точно пропустить до десяти днів і не зможе взяти участь у двох матчах УПЛ проти "Карпат" і "Дніпра", і в грі Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки".