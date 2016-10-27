Коноплянка: Свої голи я не рахую, тому що вони могли бути забиті даремно

Український півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка прокоментував свій виступ у зустрічі Кубка Німеччини проти "Нюрнберга" (3:2), в якому йому вдалося забити два голи та стати найкращим гравцем матчу. Слова Коноплянки наводить Tribuna.ua.

"Головне, що перемога у нас в кишені. Голи я не рахую, тому що ми могли б програти і ці голи були б марно.

Звичайно, я радий отримати приз найкращому гравцю матчу. Але я готовий поставити його на стіл посеред команди і поділитися з нею", - сказав Коноплянка.

Українець також висловив бажання зіграти в наступному матчі чемпіонату Німеччини, де суперником його команди стане дортмундська "Боруссія" - історично найпринциповіший суперник "Шальке".

"Дербі з "Боруссією" Дортмунд? Я вперше буду грати на тому стадіоні, проти цієї команди. Якщо, звичайно, буду грати – це все залежить від тренера. Тому загадувати рано. Якщо я буду на полі, то віддам всі сили. Це буде супер-матч", – сказав Коноплянка.

Нагадаємо, раніше Коноплянка забив переможний гол "Шальке" в матчі Ліги Європи.