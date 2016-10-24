Півзахисник "Баварії" визнаний найкращим молодим футболістом Європи

Півзахисник мюнхенської "Баварії" та збірної Португалії Ренату Санчеш виграв престижну нагороду Golden Boy, яка щорічно вручається кращому молодому футболістові Європи (до 21 року). Про це повідомляє Goal.com.

За підсумками опитування, 19-річний Санчеш обійшов Маркуса Рашфорда з "Манчестер Юнайтад" і свого одноклубника Кінгслі Комана.

Нагадаємо, в 2016 році Санчеш в якості основного гравця португальської "Бенфіки" дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, після чого був проданий за 30 мільйонів євро в мюнхенську "Баварію".

Влітку 19-річний футболіст потрапив до складу збірної Португалії на Євро-2016, разом з якою став чемпіоном Європи. Крім того, він був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2016.