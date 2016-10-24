"Скільки можна, ви з...бали": фанати відреагували на виступи "Динамо" (відео)
11:10, 24 жовтня 2016Футбол
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Після вчорашньої нічиєї в Олександрії між футболістами та фанами "Динамо" відбулася не найприємніша розмова.
"Динамо" довелося пояснюватися перед фанатами / ФК "Олександрія"
Після виїзного матчу 12-го туру української Прем'єр-ліги проти "Олександрії" фанати київського "Динамо" скандуванням висловили своє ставлення до гри і останніми результатами команди.
Деякі гравці "Динамо" на чолі з Андрієм Ярмоленко підійшли до вболівальників пояснити такі виступи.
Нагадаємо, вчора "Динамо" не змогло втримати перемогу над "Олександрією", зігравши внічию 1:1. В останніх 10 матчах у чемпіонаті і Лізі чемпіонів київська команда перемогла лише два рази.
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