"Скільки можна, ви з...бали": фанати відреагували на виступи "Динамо" (відео)

Після виїзного матчу 12-го туру української Прем'єр-ліги проти "Олександрії" фанати київського "Динамо" скандуванням висловили своє ставлення до гри і останніми результатами команди.

Деякі гравці "Динамо" на чолі з Андрієм Ярмоленко підійшли до вболівальників пояснити такі виступи.

Нагадаємо, вчора "Динамо" не змогло втримати перемогу над "Олександрією", зігравши внічию 1:1. В останніх 10 матчах у чемпіонаті і Лізі чемпіонів київська команда перемогла лише два рази.