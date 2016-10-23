Бразильський форвард "Динамо" може прийняти громадянство України

Форвард київського "Динамо" Жуніор Мораєс може прийняти українське громадянство, щоб виступати за збірну України. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на інтерв'ю футболіста видання UOL.

"Ми обговорювали цю ситуацію з [Андрієм] Шевченко. У мене є час на роздуми до липня. Непросто прийняти таке рішення, адже це одночасно, означає відмову від мрії виступати у складі збірної Бразилії. З іншого ж боку, я в хороших відносинах з Шевченка, а також з Раулем Ріанчо, який тренував нас ще в "Динамо", - сказав Мораєс.

Читайте такожДва бразильські легіонери "Шахтаря" і "Динамо" хочуть грати за збірну України Мораєс виступає в Україні з липня 2012 року, коли став гравцем донецького "Металурга". Згідно із законодавством, український паспорт він зможе отримати не раніше липня 2017 року.

Нагадаємо, раніше у Федерації футболу України проявляли інтерес до натуралізації бразильців з донецького "Шахтаря" Тайсона і Марлоса. Однак після цього Тайсон був заграний за збірну Бразилії, а розмови навколо натуралізації Марлоса зникли.