Італієць Ліппі став найбільш високооплачуваним тренером світу

Італійський фахівець Марчелло Ліппі підписав контракт з Федерацією футболу Китаю і очолив збірну країни, повідомляє Football Italia.

Таким чином, він став найбільш високооплачуваним тренером у світі. За даними ЗМІ розмір зарплати італійця складе 22 мільйони доларів в рік. Раніше найбільший дохід від тренерської діяльності отримував іспанський наставник англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола - 19,6 мільйона доларів.

Читайте такожЕкс-наставник збірної Італії та "Ювентуса" Ліппі стане найбільш високооплачуваним тренером світуЛіппі знайомий зі специфікою китайського футболу. З травня 2012 року по листопад 2014 року італієць був тренером китайської команди «Гуанчжоу Евергранд».

Найбільшим досягненням тренера Ліппі є перемога в 2006 році на чолі збірної Італії на чемпіонаті світу. У фіналі італійці обіграли команду Франції (1:1, 5:3 по пенальті).