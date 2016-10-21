Футболіст "Шахтаря" Марлос і три екс-гравця "Дніпра" увійшли в Команду тижня Ліги Європи

Три екс-гравця дніпропетровського "Дніпра" також футболіст донецького "Шахтаря" Марлос увійшли в Команду тижня Ліги Європи, складену експертами УЄФА.

Євген Коноплянка забив єдиний гол у матчі і приніс німецькому «Шальке» мінімальну перемогу над «Краснодаром» в виїзному матчі - 0:1.

У свою чергу, Жуліано став одним з героїв зустрічі «Дандолк» - «Зеніт», що завершився перемогою гостей з рахунком 1:2.

А Нікола Калініч відзначився дублем за «Фіорентину» в поєдинку зі «Слованом» з Лібереця.

Марлос, на думку експертів, видав феноменальний матч з бельгійським «Гентом». Бразилець хоч і не забивав, але віддав дві результативні передачі.

Повний список учасників Команди тижня Ліги Європи виглядає таким чином: Самір Ханданович («Інтер»), Теренс Конголо («Фейєноорд»), Данте («Ніцца»), Якуб Брабец («Генк»), Євген Коноплянка («Шальке»), Жуліано («Зеніт»), Поль Погба («Ман Юнайтед»), Марлос («Шахтар»), Нікола Калинич («Фіорентина»), Гійом Оаро («Янг Бойз»), Раул Русеску («Османлиспор»).

Як повідомляв УНІАН, напередодні у матчах ЛЄ "Шахтар" розгромив "Гент" з рахунком 5:0, а "Зоря" поступилася "Фейєноорд" - 0:1.