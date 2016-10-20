"Шахтар" розгромив бельгійський "Гент" у матчі Ліги Європи

У Львові завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому донецький "Шахтар" приймав бельгійський "Гент" і обіграв суперника з крупним рахунком.

Матч завершився перемогою "гірників" 5:0.

Донеччани мали перевагу з самого початку гри і вже на 12-й хвилині втілили її в гол. Рахунок відкрив Віктор Коваленко. А на 30-й хвилині Факундо Феррейра вдруге вразив ворота гостей, оформивши цілком комфортну перевагу господарів поля в два голи.

Втім, зупинятися гірники не збиралися і на самому початку другого тайму збільшили її до великої. На 46-й хвилині відзначився Бернард. А в останні хвилини матчу Тайсон (74) забив четвертий гол і Максим Малишев (85) - п'ятий.

Таким чином, "Шахтар" здобув третю перемогу поспіль у Групі Н, набравши 9 очок і фактично забезпечивши собі вихід у весняний плей-офф, 1/16 фіналу турніру.