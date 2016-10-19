Літак з футболістами "Фенербахче" здійснив екстрену посадку через зіткнення з птахами

Літак, на борту якого знаходилася турецька футбольна команда "Фенербахче", здійснив екстрену посадку в Будапешті через зіткнення з птахами, повідомляється в Twitter команди зі Стамбула.

Після зіткнення з птахами лопнуло лобове скло лайнера, в результаті чого і було прийнято рішення здійснити аварійну посадку. Літак приземлився благополучно, ніхто не постраждав.

Гравці і персонал турецького клубу летіли зі Стамбула до Манчестера на матч Ліги Європи УЄФА "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед", який запланований на четвер, 20 жовтня.

Обидві команди є суперниками луганської "Зорі" на груповому етапі змагань.

Луганська команда, у свою чергу, завтра проводить виїзний матч з голландським "Фейєноордом" у Роттердамі.