Літак з футболістами "Фенербахче" здійснив екстрену посадку через зіткнення з птахами
Лайнер благополучно приземлився в Будапешті.
Літак, на борту якого знаходилася турецька футбольна команда "Фенербахче", здійснив екстрену посадку в Будапешті через зіткнення з птахами, повідомляється в Twitter команди зі Стамбула.
Після зіткнення з птахами лопнуло лобове скло лайнера, в результаті чого і було прийнято рішення здійснити аварійну посадку. Літак приземлився благополучно, ніхто не постраждав.
Гравці і персонал турецького клубу летіли зі Стамбула до Манчестера на матч Ліги Європи УЄФА "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед", який запланований на четвер, 20 жовтня.
Обидві команди є суперниками луганської "Зорі" на груповому етапі змагань.
Луганська команда, у свою чергу, завтра проводить виїзний матч з голландським "Фейєноордом" у Роттердамі.
Kafilemizi Manchester'a götüren uçağın camına kuş çarpması nedeniyle, uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Endişe verici bir durum yok. pic.twitter.com/tYhUWp2omJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 жовтня 2016 р.