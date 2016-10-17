ФФУ покарала "Динамо" за демонстрацію фанатами нацистської символіки

Три сектори НСК "Олімпійський" під час матчу 13-го туру УПЛ між київським "Динамо" та львівськими "Карпатами" будуть закриті, повідомляє Sport Arena.

Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) у зв'язку з використанням фанатами "Динамо" нацистської і дискримінуючої символіки (Кельтські хрести і т. д.).

Читайте такожУльтрас "Дніпра" розкритикували футболістів після розгромної поразки (відео)Також, якщо прояви хуліганських дій повторяться, то фанатам чемпіонів України можуть заборонити з'являтися на виїзних матчах команди.

Крім цього, за фаєри та заборонену символіку клуб був оштрафований на невідому суму.

Матч "Динамо" — "Карпати" відбудеться у Києві 29 жовтня.