Київське "Динамо" надовго залишилося без свого лідера в центрі півзахисту

Центральний півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш отримав серйозну травму на тренуванні. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" сказав головний тренер команди Сергій Ребров.

"На жаль, у Гармаша важка травма. Скільки йому знадобиться часу на відновлення, поки невідомо. Це стара травма, він вже робив операцію, і зараз вона його трохи турбує. Денис не зміг закінчити останнє тренування", — сказав Ребров.

Читайте такожУ матчі "Динамо" - "Чорноморець" Гармаша замінив травмованого 20-річний дебютантУ нинішньому сезоні 26-річний півзахисник є основним гравцем "Динамо", він зіграв в 12 матчах у всіх турнірах. На його рахунку три голи, в тому числі, забитий м'яч у ворота італійського "Наполі" в матчі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, наступний матч "Динамо" зіграє у середу, 19 жовтня, проти португальської "Бенфіки" у Лізі чемпіонів. У чемпіонаті України найближчим суперником киян стане ФК "Олександрія" - гостьовий матч з цією командою призначений на 23 жовтня.