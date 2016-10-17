Ярмоленко: Футболістам "Динамо" потрібно переглянути своє ставлення до роботи (відео)

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко після нічиєї в матчі Прем'єр-ліги з одеським "Чорноморцем" (1:1) висловив стурбованість тим, що відбувається з командою. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "2+2".

"Напевно, результат матчу "Олімпік" – "Шахтар" (1:1) вплинув на нас, адже вийшли на поле якісь розслаблені. Я дуже розчарований, оскільки була можливість наблизитися до "Шахтаря" і боротися за чемпіонство. Але зіграли погано в плані результату", - вважає Ярмоленка.

"Потрібно більш дбайливо розпоряджатися м'ячем і не допускати таких контратак. Зараз всі команди проти нас так грають, захищаються і знають, що ми пропускаємо контратаки. І в матчі з "Чорноморцем" пропустили дуже багато контратак. Нас про це попереджали, але щось йде не так", - додав футболіст.

Ярмоленко також вважає, що будь-яка наступна втрата очок "Динамо" в чемпіонаті може перекреслити надії команди захистити титул чемпіона України.

"Зараз потрібно сідати і спокійною думати, що не так. Це гра. Бачив у роздягальні, як хлопці сильно засмучені, тому потрібно зібратися і більше не допускати таких помилок, якщо ми хочемо поборотися за чемпіонство. Якщо нас влаштує друге місце, то можемо собі спокійно грати, але "Динамо" – це не той клуб, якого влаштує друге місце. Тим більше, ще є "Зоря".

Нам треба переглянути своє ставлення і рухатися далі. Ще нічого не втрачено, але будь-яка наступна наша помилка може поставити хрест на шансах стати чемпіоном. Нам ще пощастило, що "Шахтар" теж втратив очки", - підкреслив Ярмоленко.

Як повідомляв УНІАН, в 11-му турі Прем'єр-ліги київське "Динамо" зіграло внічию з одеським "Чорноморцем" і втратило шанс скоротити відставання у турнірній таблиці від донецького "Шахтаря". На даний момент в активі "гірників" 29 очок, у "Динамо" і "Зорі" - по 23 очки.