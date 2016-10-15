"Зоря" обіграла "Волинь" у матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився матч 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала луцьку "Волинь" і виграла з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Номінальні господарі поля з Луганська мали перевагу з самого початку гри і в кінцівці першого тайму реалізували його в два голи поспіль.

Рахунок на 38-й хвилині відкрив Владислав Кулач. Господарі провели атаку лівим флангом, яку розігнав Соболь. І після передачі Ліпартії Кулач низовим ударом відправив м'яч у сітку. За 4 хвилини гравці "Зорі" заробили 11-метровий. Романюк в штрафній збив Караваєва і суддя призначив пенальті. Гол забив Рафаель Форстер, який завдав сильний удар у верхній кут без шансів для голкіпера Марчука.

У другому таймі луганчани без будь-яких проблем довели гру до логічної перемоги.

Таким чином, "Зоря"набрала 23 очки і вийшла на 2-е місце в таблиці, обігнавши київське "Динамо" (22).

Матч "Чорноморець" - "Динамо" відбудеться в Одесі сьогодні пізніше і розпочнеться о 19.30.