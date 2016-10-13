Товариський матч футбольних збірних Україна - Сербія пройде в Харкові - президент ФФУ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) сьогодні офіційно підтвердив, що в Харкові буде проведено матч Україна – Сербія, заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, повідомляє kharkivoda.gov.ua

Також, за словами Павелко, прийшло повідомлення від збірної Сербії про готовність зіграти зі збірною України в Харкові.

«Я вдячний Юлії Світличній (керівник області) за активну і чітку позицію з тих питань, які необхідно було вирішити для повернення міжнародних матчів у Харків. Крім того, головний тренер національної збірної Андрій Шевченко наполягав, щоб матчі команди проходили саме тут, щоб саме харківські вболівальники зустрілися зі збірною», - сказав Андрій Павелко.

«Ми докладемо максимум зусиль, щоб збірна України відчувала себе тут як вдома, - додав Павелко. - Рівно за місяць всі харківські вболівальники зможуть прийти подивитися на відкрите тренування нашої збірної на стадіоні «Металіст». Ця гра дасть можливість в подальшому приймати матчі європейських кубків у Харкові будь-яким українським командам, які виявлять бажання грати на цьому стадіоні».

Керівник області зазначила: регіон зробив усе можливе для повернення міжнародних матчів. Зокрема в Харкові зберегли можливості стадіону проводити матчі такого рівня, що підтверджено сертифікатом УЄФА.

«Ми раді тому, що президент ФФУ відгукнувся на нашу пропозицію і прохання всіх вболівальників Харківської області повернути у наш регіон міжнародні футбольні матчі. Ми підписали спільний меморандум, метою якого є популяризація та розвиток футболу на території Харківської області. Домовилися про те, що проведемо на стадіоні «Металіст» матч за участю національної збірної України. Зі свого боку облдержадміністрація повинна була виконати 4 умови: заручитися підтримкою Федерації футболу України, підготувати стадіон «Металіст» для проведення цього матчу, отримати згоду збірної іншої країни і сертифікат УЄФА. Всі ці умови виконані», - підкреслила Юлія Світлична.

Матч Україна - Сербія відбудеться в Харкові 15 листопада.