Білорус Поклад поповнить тренерський штаб "Карпат"
16:49, 11 жовтня 2016Футбол
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Попередній тренерський штаб команди залишиться незмінним.
До тренерського штабу "Карпат" увійшов ще один білоруський спеціаліст / fckarpaty.lviv.ua
Білоруський спеціаліст Юрій Поклад поповнить тренерський штаб «зелено-білих», повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати».
Тренер почне виконувати свої обов`язки, як тільки завершаться формальні процедури оформлення дозволу на працевлаштування.
Незмінним залишиться попередній тренерський штаб: Андрій Тлумак, Андрій Сапуга та Володимир Марчук.
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Почесний президент ФК «Карпати» Петро Димінський представив команді нового головного тренера – білоруського фахівця Олега Дулуба. Контракт із фахівцем діятиме 5 років.
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