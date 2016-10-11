Білорус Поклад поповнить тренерський штаб "Карпат"

Попередній тренерський штаб команди залишиться незмінним.

Білоруський спеціаліст Юрій Поклад поповнить тренерський штаб «зелено-білих», повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати». Тренер почне виконувати свої обов`язки, як тільки завершаться формальні процедури оформлення дозволу на працевлаштування. Незмінним залишиться попередній тренерський штаб: Андрій Тлумак, Андрій Сапуга та Володимир Марчук. Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Почесний президент ФК «Карпати» Петро Димінський представив команді нового головного тренера – білоруського фахівця Олега Дулуба. Контракт із фахівцем діятиме 5 років.

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