Білорус Поклад поповнить тренерський штаб "Карпат"

16:49, 11 жовтня 2016
Футбол
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Попередній тренерський штаб команди залишиться незмінним.

football.sport.ua

Білоруський спеціаліст Юрій Поклад поповнить тренерський штаб «зелено-білих», повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати».

Тренер почне виконувати свої обов`язки, як тільки завершаться формальні процедури оформлення дозволу на працевлаштування. 

Незмінним залишиться попередній тренерський штаб: Андрій Тлумак, Андрій Сапуга та Володимир Марчук. 

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Почесний президент ФК «Карпати» Петро Димінський представив команді нового головного тренера – білоруського фахівця Олега Дулуба. Контракт із фахівцем діятиме 5 років. 

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