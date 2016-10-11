Роналду увійшов до шістки найкращих бомбардирів в історії європейських збірних

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вийшов на шосте місце в списку найкращих бомбардирів європейських збірних всіх часів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це сталося після того, як португалець забив п'ять голів у матчах відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Андорри (6:0) та Фарерських островів (6:0).

Читайте такожВідбір ЧС-2018. Франція перемогла Нідерланди, Білорусь зганьбилася в матчі з Люксембургом (результати матчів)Тепер на рахунку Роналду 66 голів за національну команду, що на чотири більше, ніж у Златана Ібрагімовича, який завершив кар'єру у збірній Швеції після Євро-2016.

Лідирує в рейтингу голеадорів легендарний форвард мадридського "Реала" Ференц Пушкаш, який у середині минулого століття грав за збірні Угорщини та Іспанії. Він забив 84 голи у 89 матчах за ці національні команди.

Далі йдуть Шандор Кочіш (Угорщина), Мирослав Клозе (Німеччина), Герд Мюллер (ФРН) і Роббі Кін (Ірландія).