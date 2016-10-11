Форвард збірної Бельгії забив найшвидший гол в історії чемпіонатів світу

Форвард збірної Бельгії Крістіан Бентеке став автором найшвидшого гола в історії чемпіонатів світу з футболу, включаючи відбіркові матчі. Про це повідомляє ВВС.

У матчі проти Гібралтару йому вдалося забити гол на 7-й секунді гри. Бентеке перехопив м'яч у суперників на його половині поля, пройшов до штрафного, де фінтом обіграв опонента, після чого відправив м'яч у ворота.

Матч Бельгія - Гібралтар завершився з рахунком 6:0 на користь Бельгії, а Бентеке вдалося зробити хет-трик.

Раніше рекорд найшвидшого гола належав гравцю збірної Сан-Марино Давида Гвалтьери, який у 1993 році забив гол у ворота збірної Англії на восьмій секунді матчу. Та зустріч завершилася перемогою британської команди з рахунком 7:1.

Зазначимо, що на клубному рівні 25-річний Бентеке виступає за англійський "Крістал Пелас", а раніше грав за "Ліверпуль" і "Астон Віллу". У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги бельгієць провів 5 матчів, забив 3 голи.