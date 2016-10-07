Циганков сподівається повернутися до складу "Динамо" до найближчого матчу УПЛ проти "Чорноморця"

Півзахисник Віктор Циганков, який був визнаний кращим гравцем київського «Динамо» у вересні, заявив, що розраховує повернутися в команду після травми вже до наступного матчу Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

"Травма не дуже серйозна, потрібно близько тижня на відновлення. Думаю, що до гри з «Чорноморцем» буду готовий", - зазначив Циганков.

Говорячи про перші тижні в основному складі команди, півзахисник зазначив: "Я багато працював, щоб бути в першій команді і виступати на НСК «Олімпійський». Задоволений тим, що тренер довірив місце в складі. Провів п'ять ігор, забив кілька м'ячів, так що впевненість вже присутня. Її набагато більше, ніж у перші дні, коли був переведений до основного складу. Розумієш, що мої нові партнери такі ж футболісти, так само тренуються і готуються до матчів. У команді мене добре прийняли".

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Оцінюючи свій рівень гри, Циганков сказав: "Так, я вірю в свої сили, знаю можливості. І психологічно все виявилося не так складно. Думаю, я і раніше міг грати на такому рівні, але кожен раз заважали травми. У першій команді вище швидкості, багато боротьби, суперники високої кваліфікації. Рівень набагато складніше, ніж в молодіжній першості. Через ігри і тренування поступово на нього виходжу і відчуваю себе впевненіше".

А коментуючи свій виклик у національну збірну України зауважив: "Якщо б я провів за збірну гру, вважав би це успіхом. А так, приїхав на день, і повернувся в клуб. Завадила зіграти травма. Ми у збірній поговорили з тренером, Андрій Миколайович (Шевченко - ред.) сказав, що вірить у мене і не просто так викликав в збірну. Тепер, коли одужаю, сподіваюся відплатити тренеру за довіру своєю грою".

Як повідомляв УНІАН, Циганков дебютував у "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів з італійським "Наполі", після чого провів у складі основної команди три матчі української Прем'єр-ліги, а також ще одну гру ЛЧ проти турецького "Бешикташа".