Українець Коваленко посів 24-е місце у рейтингу найкращих молодих футболістів світу

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко посів 24-е місце в рейтингу кращих гравців світу у віці до 21 року за версією британського журналу FourFourTwo.

Зокрема, українець обійшов у рейтингу німця Андреаса Крістенсена, Жана Кевіна Августина (французький ПСЖ) і Емре Мора (німецька "Боруссія" з Дортмунда), але поступився португальцю Андре Сілва, Алексу Івобі з англійської "Арсеналу" і Джонатану Та з німецького "Байєра ".

"Він не може бути бразильцем, але ми зробимо його зіркою", - сказав одного разу колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу про талановитого гравця.

"Коваленко з легкістю заповнив порожнечу, що утворилася після від'їзду в Китай Алекса Тейшейри на початку 2016 року, показавши себе справжньою зіркою донецького клубу. Він володіє хорошим баченням поля,також сильний фізично. Такі якості роблять 20-річного гравця універсалом на полі. Він може грати в будь-якому місці - в якості опорного півзахисника, як плеймейкера або на фланзі. І у нього є добре поставлений удар. Коваленко ставав кращим бомбардиром Кубка світу U20 у Новій Зеландії в 2015 році. Не даремно він був включений у збірну України на Євро-2016, і залишив позитивне враження на противагу команді в цілому, яка розчарувала. До наступного турніру, Коваленко може стати безумовним лідером своєї збірної", - зазначили укладачі рейтингу.

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Коваленко виступає в "Шахтарі" з 2013 року, провівши в складі команди 34 ігри і забивши 2 голи. У складі збірної України в команді U-17 він провів 33 матчі, забивши 15 голів, в U-19 20 ігор (5 голів), у складі національної команди - 8 ігор.

На чемпіонаті світу-2015 для гравців до 20 років Коваленко відзначився хет-триком у матчі проти збірної США і зробив дубль у грі проти збірної М'янми - всього 5 голів.