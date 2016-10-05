УЄФА дозволив проводити міжнародні матчі в Харкові

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив Харкову приймати міжнародні матчі, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

Очікується, що повернеться міжнародний футбол у Харків вже в листопаді, коли збірна України в товариському матчі прийме Сербію.

Раніше повідомлялося, що ця гра, швидше за все, відбудеться 15 листопада.

Крім того, це рішення може зіграти на користь донецькому "Шахтарю", який відчуває проблеми з відвідуваністю у Львові.

9 вересня "гірники" грали на стадіоні "Металіст" домашній матч 7-го туру чемпіонату України проти "Динамо" (1:1). Зустріч практично зібрала аншлаг, а гравці та головний тренер донеччан Паулу Фонсека відзначили чудову атмосферу під час гри.

Після цієї зустрічі капітан Шахтаря Даріо Срна заявив, що хотів би продовжувати грати в Харкові.

Однак проводити матчі Ліги Європи у Харкові віце-чемпіони України зможуть не раніше весни. Для цього помаранчево-чорним буде необхідно отримати спеціальний дозвіл УЄФА, так як клуб може грати тільки на заявлених стадіонах (основний і резервний).

Про намір домогтися зняття заборони з Харкова президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів ще напередодні позачергового конгресу УЄФА, на якому був обраний новий президент Союзу в особі словенця Александера Чеферіна.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА заборонив проводити міжнародні матчі у Харкові в 2014-му році, через близькість міста до зони проведення АТО.