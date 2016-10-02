УПЛ. "Карпати" зіграли внічию з "Волинню" та "вийшли в нуль" в чемпіонаті України

Луцька "Волинь" та львівські "Карпати" завершили внічию матч 10-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:1.

Господарі матчу відкрили рахунок на третій доданій хвилині першого тайму, коли відзначився Сергій Петров. 19-річний форвард головою замкнув передачу з правого флангу у виконанні Олега Герасимюка.

У другому таймі "Карпати" мали більше можливостей, щоб зрівняти рахунок, ніж "Волинь"- подвоїти перевагу. Зокрема, на 66-й хвилині Максим Грисьо потрапив у хрестовину воріт суперника, коли виконував удар з кута штрафного майданчика лучан.

Нічию львів'янам приніс гол Ігоря Худоб'яка. Півзахисник на 84-й хвилині першим зорієнтувався у штрафному "Волині" після подачі стандарту і відправив м'яч у сітку з лінії воротарської зони.

Зазначимо, що після цієї гри обидві команди залишилися на останніх місцях у турнірній таблиці. В активі "Волині" шість очок, а "Карпати" лише зараз змогли вийти з "зони мінус" - тепер у львів'ян 0 очок в турнірній таблиці.

Волинь (Луцьк) — Карпати (Львів) - 1:1 (1:0)

Голи: Петров (45+3) — Худоб'як (84)

В: Неділько, Романюк, Шабанов, Горопевшек, Петров, Герасимюк, Логінов, Мемешев, Дудик (Ляшенко, 79), Хомченко (Діда, 88), Діденко (Чепелюк, 76);

К: Мисак, Зубейко, Нестеров, Лобай, Кравець, Вербний, Худоб'як, Кадімян (Грисьо, 46), Ярошенко (Мірошниченко, 56), Костевич (Чумак, 90+3), Бланко-Лещук;

Попередження: Мемешев, Горопевшек, Діденко, Герасимюк, Чепелюк — Ярошенко.