Ібрагімовіч і Погба вийдуть в основному складі "МЮ" на гру з "Зорею"

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо визначився зі складом, який вийде на поле з перших хвилин матчу Ліги Європи проти луганської "Зорі".

Серед зірок "МЮ" в основному складі присутні півзахисники Поль Погба, Хуан Мата, Маруан Феллаїні, а також форвард Златан Ібрагімовіч. Також в старт потрапив 18-річний нападаючий Маркус Рашфорд, який вже грав за збірну Англії на Євро-2016 і вважається одним з головних молодих талантів в країні.

Читайте такожВернидуб: Хотів би, що "Манчестер Юнайтед" зіграв з "Зорею" найсильнішим складомРазом з тим, капітану команди Вейну Руні, основному воротарю Давіду Де Хеа та ще низці постійних гравців основи "МЮ" місця не знайшлося навіть у заявці команди.

Склад "Манчестер Юнайтед": Серхіо Ромеро, Тімоті Фосу-Менса, Кріс Смоллінг, Ерік Бейлі, Маркуш Рохо, Маруан Феллаїні, Поль Погба, Джесс Лингард, Хуан Мата, Маркус Рашфорд, Златан Ібрагімовіч.

У складі "Зорі" в основі на матч вийдуть гравці основного складу: Олексій Шевченко, Микита Каменюка, Михайло Сіваков, Рафаель Форстер, Едуард Соболь, Дмитро Гречишкін, Ігор Чайковський, Олександр Караваєв, Желько Любенович, Іван Петряк, Владислав Кулач.

Нагадаємо, матч "МЮ" - "Зоря" розпочнеться сьогодні, 29 вересня, о 22:05 на стадіоні "Олд Траффорд",