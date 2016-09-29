"Динамо" продає найдешевші квитки на матчі Ліги чемпіонів

По закінченні 2-го туру Ліги чемпіонів стали відомі ціни на квитки всіх 32 клубів-учасників найпрестижнішого єврокубка, які провели по одному матчу на своєму полі і в гостях, повідомляє Financial Times.

Найдешевші квитки виявилися у київського "Динамо" - від 4 фунтів стерлінгів (135 гривень). Також дешевими цінами на арену заманюють вболівальників російський "Ростов" (7) фунтів, португальські "Порто" (10) і "Бенфіка (12) та болгарський "Лудогорець" (11).

У трійку найдорожчих входять квитки на матчі італійського "Ювентуса" (39), іспанської "Барселони" (38) і англійського "Арсеналу" (37).

Основний турнір Ліги чемпіонів стартував у вересні 2016 року. Груповий етап триватиме до грудня. Мачти плей-офф відбудуться у лютому-травні 2017 року.