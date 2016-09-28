"Наполі" залишився лідером групи ЛЧ з "Динамо" (результати всіх матчів)

Італійський "Наполі" з Неаполя виграв у португальської "Бенфіки" і став лідером турнірної таблиці у групі за участю єдиного представника України в Лізі чемпіонів нинішнього сезону.

Неаполітанці виграли з рахунком 4:2.

З урахуванням нічиєї в матчі "Динамо" - "Бешикташ" (1:1), "Наполі" відірвався від найближчих переслідувачів на 4 очки. В італійської команди 6 балів, "Бешикташа" - по 2, "Динамо" і "Бенфіки" - по 1 очку.

Ліга чемпіонів. 2-й тур.

Наполі - Бенфіка - 4:2

Бешикташ - Динамо К - 1:1

Боруссія М - Барселона - 1:2

Селтік - Манчестер Сіті - 3:3

Ростов - ПСВ - 2:2

Атлетіко - Баварія - 1:0

Арсенал - Базель - 2:0

Лудогорец - ПСЖ - 1:3