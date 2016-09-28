"Наполі" залишився лідером групи ЛЧ з "Динамо" (результати всіх матчів)
23:50, 28 вересня 2016Футбол
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Завершилися всі матчі 2-го туру групового етапу
Reuters
Італійський "Наполі" з Неаполя виграв у португальської "Бенфіки" і став лідером турнірної таблиці у групі за участю єдиного представника України в Лізі чемпіонів нинішнього сезону.
Неаполітанці виграли з рахунком 4:2.
З урахуванням нічиєї в матчі "Динамо" - "Бешикташ" (1:1), "Наполі" відірвався від найближчих переслідувачів на 4 очки. В італійської команди 6 балів, "Бешикташа" - по 2, "Динамо" і "Бенфіки" - по 1 очку.
Ліга чемпіонів. 2-й тур.
Наполі - Бенфіка - 4:2
Бешикташ - Динамо К - 1:1
Боруссія М - Барселона - 1:2
Селтік - Манчестер Сіті - 3:3
Ростов - ПСВ - 2:2
Атлетіко - Баварія - 1:0
Арсенал - Базель - 2:0
Лудогорец - ПСЖ - 1:3
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