Шевченко у п'ятницю оголосить склад збірної України на матчі з Туреччиною і Косово

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в п'ятницю, 30 вересня, оголосить склад команди на відбіркові матчі до чемпіонату світу 2018 року проти Туреччини і Косово. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Перш ніж називати склад, тренерський штаб бажає подивитися на кандидатів у збірну в матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, де українські команди - "Динамо", "Шахтар" і "Зоря" - прийматимуть участь в середу і четвер.

"Попереду дуже важливі матчі, в яких гравцям збірної знадобляться максимальні кондиції. Спарений тур національної збірної передбачає дві зустрічі, які відбудуться з різницею в три дні – 6 і 9 жовтня. Ротації у складі збірної не уникнути, тому ми уважно підходимо до перегляду і вибору гравців на цей збір. Список команди на найближчі відбіркові матчі буде складатися з 25-26 футболістів", — сказав Шевченко.

Раніше стало відомо, що у складі збірної України будуть сім легіонерів: воротар Денис Бойко ("Малага", Іспанія), захисник Артем Федецький ("Дармштадт", Німеччина), півзахисники Євген Шахов (ПАОК, Греція), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), нападники Артем Кравець ("Гранада", Іспанія), Роман Зозуля ("Бетіс", Іспанія).

Україна проведе гостьовий матч проти Туреччини 6 жовтня в Коньї і домашню зустріч з Косово 9 жовтня в Кракові.