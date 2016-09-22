Суркіс: Ярмоленко зобов'язаний відпрацьовувати контракт з "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що лідер команди Андрій Ярмоленко має відпрацювати контракт з клубом, який підписаний на "фантастичних" умовах. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес в Україні".

"Можливо, Андрій і отримав пропозицію (від англійського "Евертона" - ред.) за сім годин, але я - за півтори (до закриття трансферного вікна - ред.). Зрозуміло, що відпустити в останній момент провідного гравця, не купивши нікого взамін, президенту було б неправильно.

Ярмоленко власноруч підписав п'ятирічний контракт навіть не на поліпшених - на фантастичних умовах. Можна сказати, що він одержав свого роду страховий бонус, який зобов'язаний відпрацьовувати в повній мірі", - заявив президент "Динамо".

При цьому Суркіс додав, що у нього немає претензій до футболіста в частині професійного ставлення до роботи.

Читайте такожЯрмоленко: "Коли надійшла пропозиція від "Евертона", президент клубу не пішов мені на поступки""І у мене немає поки що до нашого провідного футболіста жодних питань. Можливо, в цьому сезоні грає не так яскраво, як у попередніх, але на те є причини. Як вам відомо, у нього була травма спини, але він вже приєднається до загальної групи. Всі ми розуміємо, що "Динамо" з Ярмоленко і без - це дві різні команди", - додав Суркіс.

Нагадаємо, раніше Андрій Ярмоленко висловив розчарування, що Ігор Суркіс не відпустив його в "Евертон".

"Я хочу піти з чемпіонату України. Я не перший рік про це заявляю. Це знають усі: і керівництво, і головний тренер, що я хочу піти. І надійшла пропозиція від "Евертона". Я розмовляв з президентом клубу, але він не пішов мені на поступки", — говорив на початку вересня Ярмоленко.