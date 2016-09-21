"Зірка", "Олімпік" і "Чорноморець" вилетіли з Кубка України

Сьогодні в дев'яти містах України відбулися матчі 1/16 фіналу національного кубка з футболу.

Відразу три команди Прем'єр-ліги покинули турнір на цьому етапі. "Зірка" з Кропивницького програла "Полтаві", донецький "Олімпік" поступився луцькій "Волині", а "Чорноморець" програв охтирському "Нафтовику".

Також з Кубка могли вилетіти "Карпати", але львівська команда у серії пенальті змогла обіграти одеську "Жемчужину".

Полтава - Зірка (Кропивницький) - 1:0 (1:0)

Гол: Ковтун (20).

Перлина (Одеса) - Карпати - 0:0 (0:0), у серії пенальті - 4:5.

Мир (Горностаївка) - Верес (Рівне) - 1:2 (1:1)

Голи: Комьягин (21) - Зозуля (12), Козьбан (81);

Нива (Вінниця) - МФК Миколаїв - 0:2 (0:0)

Голи: Берко (73), Саркісян (90+3).

Десна (Чернігів) - Арсенал-Київ - 1:0 (0:0)

Гол: Палієнко (83).

Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Чорноморець (Одеса) - 2:0 (1:0)

Голи: Черній (29), Лозовий (86);

Іллічівець (Маріуполь) - Тернопіль - 2:0 (1:0)

Голи: Нехтій (31), Буй (33).

Черкаський Дніпро – Сталь (Кам'янське) - 1:3 (1:0)

Голи: Тарасенко (16) – Каленчук (75), Карікарі (80), Воронін (90).

Волинь (Луцьк) - Олімпік (Донецьк) - 2:1 (0:0)

Голи: Логінов (65), Діда (82) - Гринь (67).

Завтра відбудеться останній матч 1/16 фіналу Кубка України - київська "Оболонь-Бровар" зіграє на виїзді з командою "Реал Фарма" з Южного.