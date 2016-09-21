Суркіс готовий до провалу "Динамо", але Реброва звільняти не збирається

Президент "Динамо" Ігор Суркіс припустив, що кияни можуть провалитися в нинішньому сезоні, однак це не позначиться на його довірі до головного тренера команди Сергію Реброву.

Суркіса процитував на своїй сторінці в Twitter журналіст видання "Спорт-Експрес в Україні" Дмитро Ільченко.

Читайте такожРебров: "З чого ви взяли, що "Динамо" в кризі?""Реброву повністю довіряю і рекомендую активніше підключати молодь. Нехай провал, але через два роки буде боєздатна команда.

Мій меседж нашим футболістам: якщо втратили мотивацію – поступіться місцем молоді", – заявив президент "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" в останніх чотирьох матчах зазнало поразки від "Ворскли", "Наполі" та "Зорі", а також зіграло внічию з "Шахтарем". Наступний матч кияни проведуть проти донецького "Олімпіка".