Екс-тренер "Говерли" Грозний може очолити польську "Легію"

Екс-наставник ужгородської «Говерли» В'ячеслав Грозний найближчим часом може бути представлений у якості головного тренера варшавської «Легії», яка розлучилася з албанським фахівцем Бесником Хасі, повідомляє Sport.ua.

Раніше у Грозного вже був досвід роботи з іноземним клубом. У 1998-му році В'ячеслав Вікторович очолював болгарський «Левськи». Після зникнення «Говерли» 60-річний фахівець перебуває без роботи.

Крім того, стало відомо, що нібито мали місце переговори «Легії» з Мироном Маркевичем, Олегом Кононовим і Віктором Гончаренко не мають під собою грунту. Варшавський клуб не вів і не збирається вести переговорів з цими фахівцями.