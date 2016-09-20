Головному тренеру "Динамо" Реброву виданий кредит довіри на одну гру - ЗМІ

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров отримав кредит довіри всього на одну гру, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на свої джерела.

Якщо «Динамо» не обіграє в кінці тижня донецький «Олімпік», то в тренерському штабі команди можуть відбутися кадрові зміни.

"Навіть при тому, що п'яти матчів поспіль без перемог у киян зроду не бувало, треба б спершу поглянути на календар. У Сумах столичні футболісти грають в суботу, а в понеділок з ранку - відлітають в Стамбул на матч з «Бешикташем». Чи стане президент клубу в такий момент пересмикувати команду і піддавати її емоційного струсу?", - запитує видання.

«Ігор Суркіс давно перестав піддаватись у принципових кадрових питаннях емоційним поривам. Під впливом яких звільнив Леоніда Буряка після епопеї з «Туном», Анатолія Дем'яненко після поразки у першому турі Ліги чемпіонів від «Роми», Олексія Михайличенка після домашнього програшу «Трабзонспору», а Юрія Сьоміна - після двох фіаско з рахунком 1:4 від ПСЖ і «Шахтаря», - додає автор статті.

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У свою чергу, сам Ребров після матчу з «Зорею» твердо дав зрозуміти, що стане працювати до кінця, але якщо в якийсь момент президент скаже: «Спасибі, до побачення», особисто у нього заперечень не виникне. Але на користь того, що Суркіс не стане діяти необачно, говорить як мінімум досвід попередніх тренерських відставок по ходу сезону.

Клубна вертикаль, до того ж, два роки вибудовувалася за лекалами Реброва, зробивши майже безболісним перехід з дубля або команди 19-річних будь-якого виконавця. З тих пір, як «Динамо» очолив нинішній наставник, ми дізналися імена Ігоря Харатіна, Микити Бурди, Євгена Чумака, Романа Яремчука, Зураба Очигавы, Віктора Циганкова, Артема Бесєдіна...

Як повідомляв УНІАН, у неділю "Динамо" програло на своєму полі луганській "Зорі" (0:1) і опустилася на 3-е місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.